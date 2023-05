Segundo alguns leitores que comentaram o meu último texto, nenhum artigo é completo. E de facto assim é. Aquele texto passa tanto mais abreviadamente por cima do PSD quanto receio que este partido não tenha tão cedo, como o PS também não possui, uma saída provável para o actual impasse partidário e para reabilitar a democraticidade constitucional de 1976. Com efeito, nenhum dos dois grandes partidos instalados no poder há perto de 50 anos é capaz de «revolucionar» o sistema político nem parece pretender fazê-lo. Só sairemos, pois, do actual impasse partidário quando for promovida pelo parlamento uma «revolução constitucional»!

Deve-se isso à urgente necessidade de rever profundamente as actuais estruturas constitucionais do país de molde a impor de novo a democraticidade que sucedeu à tentativa «revolucionária» de 1975, a qual se evaporou devido a inúmeras razões, nomeadamente à rápida base eleitoral fornecida pelas bases democráticas estabelecidas pela Constituição de 1976!

Dito isso, o primeiro desvio à Constituição reside até hoje no facto de ela nunca ter sido referendada! O segundo desvio é a ausência de referendo à adesão à CEE em 1985 e às suas sucessivas alterações. Ao contrário do que sucedeu na generalidade dos países membros, a classe política portuguesa cedo monopolizou as regras do jogo europeu até hoje não permitindo à generalidade da população conhecê-las! Entre parêntesis, recordo a exclamação do Dr. Almeida Santos, então n.º 2 do governo socialista, quando me ouviu dizer que a Constituição deveria ser submetida aos eleitores: «Você está maluco!» O mesmo se tem passado com numerosas outras medidas europeias de ordem constitucional que nunca foram ratificadas!

