Às vezes, a actualidade dos vivos anda tão interessante que uma pessoa dá por si mais empolgada com as notícias dos mortos. Na verdade, é talvez esse o segredo do fascínio das histórias de vampiros – e de uma certa imprensa sensacionalista, passe a redundância.

Foi o que aconteceu esta semana. A notícia em questão não envolve crimes passionais, ajustes de contas com machadinhas nem detalhes sórdidos sobre heranças e profanações de cadáveres, mas algo que, por vezes, pode ser ainda mais assustador: a política. Referimo-nos ao extraordinário caso da trasladação de José Maria de Eça de Queirós para o Panteão Nacional.

A história conta-se assim: por proposta da Fundação Eça de Queirós, dirigida pelo trineto Afonso Reis Cabral, e aprovação unânime dos partidos na Assembleia da República, ficou marcada para 27 de Setembro a trasladação dos restos mortais do escritor do sossego de Tormes (Santa Cruz do Douro) para o Panteão Nacional. Todavia, sucede que nem todos os herdeiros estão de acordo. E, embora numa minoria de seis contra 13, são os bisnetos, os descendentes mais directos ainda vivos, que se opõem à transferência do ilustre antepassado para Sul. Disso mesmo deram conta em carta ao Presidente da Assembleia da República; e depois noutra ao Presidente da República; e como nem um nem outro pareceram interessados em dar-lhes ouvidos, vão agora avançar para tribunal e tentar uma providência cautelar que trave o processo.

