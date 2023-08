Em termos espirituais, as pessoas são ouvidos andantes. Mais do que serem olhos, mais do que serem narizes, mais do que serem mãos, mais do que serem bocas, as pessoas são ouvidos. Ouvir é o sentido mais importante de todos. Podemos ver mal ou cheirar mal ou tocar mal ou comer mal e, ainda assim, nos safarmos pela vida fora. Mas se ouvirmos mal estamos condenados. Vida pede ouvido.

Quando pensamos no que fazemos, podemos pensar na nossa vocação. Ainda hoje usamos a palavra vocação para falar acerca das coisas mais essenciais que fazemos. É curioso porque a base da ideia de vocação vem de ouvir uma voz. No latim, é a vox que nos dá a vocatio. Para quem aceita a história do livro de Génesis, aceita também que uma voz foi o início de tudo o que existe. Tudo o que existe e nos enche os sentidos de ver, cheirar, apalpar e saborear só existe por causa desta voz primordial que, ao fazer-se ouvir, deu origem ao Universo. Existimos porque algo se deu a ser ouvido.

A voz criadora falou e assim tudo se fez. Deus fala e tudo se faz. Já pensaram na força deste conceito fundador? Podes até não acreditar nele mas que é forte, é. Para quem tem fé nesta história fundadora, seja judeu, cristão ou muçulmano, a verdadeira existência só se dá quando damos ouvidos à voz fundadora, que é a de Deus. Isto tem as implicações mais práticas: até se ouvir não se é. Se o assunto for a nossa vocação, por exemplo, sabe-se o que fazer a partir de se ser um ouvinte da voz. Não dá para separar ser de ouvir.

