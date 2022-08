Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos tramados. Parece que não há mesmo nada a fazer. Os preços da energia no próximo inverno vão atingir valores astronómicos, colocando em causa a capacidade de aquecermos as nossas casas nos dias mais frios. E de quem é a culpa? Do Putin, como é óbvio. Aliás, é quase tão óbvio como a culpa ser daqueles que garantem que a culpa é do Putin. Depois de anos de desastrosas políticas energéticas que adoptaram na Europa terem garantido ao Putin as condições para ser hoje apresentado como o culpado disto tudo.

Na verdade havia uma forma muito simples de resolver este imbróglio. Bastava o clima estar à altura dos atributos terríficos que lhe conferem e ninguém teria de se preocupar com as contas da luz no inverno. Sim, sim. Se o aquecimento global fizesse o seu papel condignamente – em vez de termos de esperar mais alguns oitenta anos para a temperatura média subir para aí 1 grau – ninguém teria frio no próximo inverno. Mas qual quê. Afinal parece que o verdadeiro apocalipse climático é o facto de o aquecimento global não chegar a tempo e horas.

