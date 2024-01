Tenho amigos e pessoas de família que vão votar no Chega. Muitos desses eleitores são jovens. Há uns dias tive a seguinte conversa com um sobrinho, que vai votar pela primeira vez. “Manuel em que partido vais votar?“ “No Chega, tio.” Confesso que fiquei admirado com a resposta e exclamei, “No Chega???” “Sim tio, e a maioria dos meus amigos também vota no Chega. Alguns votam na AD mas quase todos vão votar no Chega.” Aí, perguntei, “e na esquerda, no PS, no Bloco, ninguém vota?” Ele respondeu: “na esquerda, só votam os velhos.”

Os estudos de opinião confirmam que o Chega é o primeiro partido nas preferências dos jovens, seguido pela AD. Posso garantir que estes jovens não são racistas, têm amigos negros, filhos de emigrantes – amigos mesmo, não apenas conhecidos. E nem sequer sabem o que é o fascismo. Vivem os problemas de Portugal. Sentem que as escolas não funcionam bem (o meu sobrinho acima referido estuda num liceu público, e não numa escola privada). Vêm os irmãos ou primos mais velhos a emigrarem porque não encontram bons empregos em Portugal. Os jovens sabem muito bem quando vivem num país sem um grande futuro.

Claro que os jovens de hoje, como em todos os tempos, também são rebeldes e contra os poderes instalados. Hoje, o PS e a esquerda são os poderes instalados. Para usar uma expressão que muitos socialistas usavam quando eram jovens para atacar a direita, agora aos olhos dos jovens portugueses é “a esquerda que é reacionária”.

