Os apoiantes da AD já estavam desesperados com a falta de boas notícias. Durante a campanha eleitoral, a AD tem que conseguir três coisas, todas muito importantes, mas todas insuficientes isoladamente. É necessário impedir a reabilitação do PS e do Pedro Nuno Santos, depois do modo como o governo socialista fracassou completamente após dois anos de maioria absoluta. Também é essencial liderar a oposição ao governo. Apesar do que diz André Ventura, não é o Chega, mas sim a AD que é a alternativa ao socialismo.

Aqui, chegamos à tarefa mais importante da AD: mostrar que é uma verdadeira alternativa ao PS. Como se viu com Rui Rio, não basta querer ser uma cópia do PS, mas mais competente. Portugal precisa muito melhor do que o PS, senão não sai deste empobrecimento lento e degradante. A AD precisa de mostrar que tem propostas para fazer muito diferente e melhor. Sobretudo, a AD deve ter um objectivo central: mostrar aos portugueses que tem propostas para o país enriquecer. Os portugueses não estão condenados a empobrecer e viver de um modo remediado e dependentes dos governos. Pelo contrário, podem enriquecer com um governo que lhes dá liberdade e oportunidades para desenvolverem as suas capacidades e ambições. Os jovens portugueses não devem ser forçados a emigrarem para outros países europeus para alcançarem as suas ambições. Devem fazê-lo em Portugal.

Por isso, esta semana foi positiva para a AD. Começou com a apresentação das listas para deputados. Não há listas de deputados perfeitas, nem é possível agradar a todos. Mas a lista da AD é boa e tem gente de qualidade. Antes de mais, há independentes com competência e qualidade, pessoas experientes e mais jovens. Não me recordo a última vez em que uma lista de deputados apresentou quatro cabeças de lista independentes. Além disso, há quadros do PSD e do CDS de muita qualidade.

