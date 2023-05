À memória do Paulo Tunhas

Até quinta-feira, a história da TAP parecia permitir várias versões, mas uma só conclusão. Havia quem achasse que o ministro das Infraestruturas violou regras e procedimentos, e mentiu; havia quem achasse que foi apenas “trapalhada”. Mas uns e outros concluíam a mesma coisa: o ministro não podia ficar. Um dos que assim concluíram foi o presidente da república. O primeiro-ministro, porém, olhou para a história, não se sabe em que versão, e concluiu que o ministro tinha de ficar. Para não haver dúvidas que era António Costa quem decidia contra tudo e contra todos, João Galamba teve até de apresentar um pedido de demissão.

A encenação teve o efeito previsto. Os comentadores do regime tinham-se permitido exigir a cabeça do ministro, para não perderem o que julgaram ser uma onda fácil. Mas António Costa falou, e ei-los de pernas para o ar, a louvarem em coro, com o excesso de zelo de quem assim tenta reparar uma falta, a “coragem” do primeiro-ministro. Já era “habilidoso” como Ulisses: agora, é também “corajoso” como Aquiles. Falta ainda descobrir que é “profundo” como Platão e “elegante” como Alcibíades, mas haverá oportunidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.