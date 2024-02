Pensem em como António Costa se demitiu. Pensem no que anda a ser discutido nos debates eleitorais, após anos de governação socialista: o colapso do SNS, a crise da habitação, a corrupção na política. Pensem em quem é o novo líder do PS, um dos ministros de António Costa com maior cadastro de trapalhadas. Pensem nas sondagens, que todas apontam para a maior maioria de direita de sempre. Pensem nisso tudo, e pensem depois se deveriam existir dúvidas sobre o resultado das próximas eleições. E no entanto, essas dúvidas existem. Ainda ontem, a conversa do dia foi outra vez sobre a possibilidade de o PSD viabilizar mais um governo do PS.

A responsabilidade dessas dúvidas é dos dirigentes da AD. Não estou a pensar apenas naqueles que, como Nuno Melo há umas semanas ou Pedro Duarte ontem, se divertem a sobressaltar-nos com a tese de que é dever da AD facilitar a perpetuação do poder socialista. Estou a pensar em Luís Montenegro. Foi ele que criou a estranha regra de que quem ficar à frente em votos tem, só por isso, o direito de governar. É ele que se tem recusado a esclarecer se admite ou não viabilizar um governo de Pedro Nuno Santos no caso de haver uma maioria parlamentar à direita do PS. Porquê? Não é uma pergunta despropositada. Não se lhe pede que comente um “cenário”. Pede-se-lhe que garanta aos seus eventuais eleitores que a AD, em relação ao poder socialista, só acredita em ser alternativa.

A única garantia que Montenegro está disposto a dar é em relação ao Chega: não quer acordos nem sequer depender dos seus votos. Quem lhe pede essa garantia é a esquerda. À esquerda, Montenegro responde. À direita, não. Ganha alguma coisa com isto? É duvidoso. A esquerda não acredita nele, quando ele jura que nunca fará acordos com o Chega. A direita acreditaria nele, se ele se comprometesse a jamais viabilizar um governo socialista. Montenegro não convence os seus adversários, mas faz duvidar os seus apoiantes. É esta uma boa estratégia?

