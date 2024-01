Na antecâmara das próximas legislativas, entre todos os imponderáveis que se colocam no horizonte, existem três indicadores aparentemente sólidos à direita. Em primeiro lugar, olhando para todas as sondagens realizadas até ao momento, o Chega deverá ter um resultado muito expressivo nas próximas eleições. Depois, e acreditando nas declarações públicas que foram fazendo, Luís Montenegro não conta com o Chega para coisa alguma e André Ventura não viabilizará um governo PSD de que não faça parte. Ora, se estas três variáveis se mantiverem constantes, sobra uma conclusão lógica: o Chega pode crescer muito e, mesmo assim, ser absolutamente inútil para as contas finais. A confirmar-se, Ventura terá o seu maior desafio enquanto líder partidário.

Olhando exclusivamente para a direita, existem dois cenários que, com alguma dose de realismo, se podem admitir. O PSD vence as eleições mas precisa do Chega para formar uma maioria no Parlamento; o PS vence as legislativas, mas o bloco da direita tem maioria na Assembleia da República. No primeiro cenário, Montenegro seria convidado a formar Governo, excluiria André Ventura e obrigaria o Chega a decidir o que fazer; Ventura, sendo fiel ao que já ameaçou fazer com cristalina clareza (20 de dezembro de 2023, SIC), derrubá-lo-ia na hora. O país seria de novo chamado a votar e os eleitores do Chega seriam confrontados com uma pergunta: se Ventura não serve para afastar o PS do poder, se o Chega não conta para fazer parte de uma solução à direita, serve para quê, conta para quê, afinal?

Obriga a honestidade intelectual que se reconheça que muitas das previsões que se iam fazendo antes de 7 de novembro, dia em que António Costa se demitiu perante o país, serão quase risíveis se lidas com os óculos de hoje. Portanto, tentar antecipar o que pode acontecer depois das próximas legislativas é, por idêntica razão, um exercício difícil, ambicioso e arriscado. Ainda assim, se os dois – Montenegro e Ventura – forem coerentes com o que têm dito, o líder do Chega arriscar-se-á a eleger 20, 30 ou 40 deputados, clamar vitória, e, ao mesmo tempo, não ser capaz de dar expressão a esse resultado. Pelo contrário: se se instalar a perceção de que um voto no Chega é inconsequente, André Ventura terá de continuar a convencer os eleitores a votar nele de forma expressiva. Mas para quê? E até quando?

