Há dois anos escrevi neste espaço uma carta aberta ao Presidente da República sugerindo-lhe para que não se recandidatasse. Fi-lo por julgar que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido um mau presidente durante o seu primeiro mandato e, essencialmente, por considerar que seria pior no segundo. Por ser da opinião que um mau segundo mandato presidencial seria negativo para nós todos, inclusive para o próprio Marcelo Rebelo de Sousa.

As declarações do Presidente da República sobre o número de vítimas dos abusos sexuais por parte de membros da Igreja, a que se somam outras infelizes no decorrer dos últimos anos, inserem-se neste contexto. O seu pedido de desculpas que fez depender do ter ofendido alguém, como se os seus actos não fossem bons ou maus independentemente das suas consequências, como se as falhas de Marcelo não fossem suas, mas da responsabilidade do nível de sensibilidade e de afectação dos visados, mostra-nos que o Presidente da República não sabe lidar com os problemas. Pelo contrário, tem um jeito enorme para se descartar destes. Perante as ameaças que colocam em causa a hierarquia sobre a qual assenta a sua influência e exigem mais que a mera complacência, Marcelo usa da benevolência que exibe com agrado em jeito de tolerância para com os pobres de espírito sobre cujas vidas julga presidir. (Digo julga porque um Presidente não preside à vida de ninguém, apenas e tão só à estrutura do Estado). Mas o ponto essencial é que perante a contestação, a dúvida, a disputa, a incerteza e o receio, há algo de substancial em que Marcelo nos falta. De um Presidente espera-se, acima de tudo, vigilância. Que vigie o cumprimento da Constituição, das regras democráticas e de funcionamento do Estado de Direito. Que vigie o Governo, umas vezes em jeito de colaboração e outras, se necessário for, opondo-se a este nos termos da lei.

No Outono de 2020 já se sabia que os anos seguintes seriam difíceis. Não pela guerra na Ucrânia (inexistente) nem tão só pela pandemia (circunstancial), mas pelo adiamento sem fim das reformas no Estado que tornariam difícil a reacção do governo à estagnação económica e à inflação que já se adivinhavam. Pela sua forma de ser e de estar, Marcelo Rebelo de Sousa não foi a pessoa mais indicada para puxar por essas reformas nem seria a mais orientada para presidir ao Estado português. Habituado e condicionado pela popularidade, não aguentaria as primeiras críticas, os primeiros apupos, assobios, vaias e troças.

