No passado dia 23, celebrou-se o terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, uma comemoração instituída pelo Papa Francisco que, desde o princípio do seu pontificado, tem realizado uma excelente catequese sobre os mais velhos, valorizando o seu papel na família e na sociedade, não só pela sua experiência de vida e sabedoria, mas também pela sua relevância na transmissão da fé.

Contra a cultura do descarte dos seres humanos que já perderam o vigor da idade adulta, Francisco, também ele ancião, sempre manifestou a sua gratidão pelos seus avós, dos quais recebeu, por via de seus pais, o dom da vida e a graça da fé católica.

No passado dia 23 de Julho, o Papa Francisco presidiu, na Basílica de São Pedro, à celebração eucarística comemorativa do 3º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que este ano teve por lema “De geração em geração, a sua misericórdia” (Lc 1, 50). Segundo a Vatican News, eram esperadas mais de seis mil pessoas para essa celebração, “entre as quais muitos idosos oriundos de toda a Itália: avós acompanhados pelos netos e famílias, idosos convidados de casas de repouso e residências de saúde, bem como muitas pessoas idosas envolvidas na vida paroquial, diocesana e associativa.”

