Em Portugal, há um orgulho nacional no desenrascanço, característica virtuosa que os portugueses atribuem a si mesmos — essa capacidade para improvisar soluções, apesar das contrariedades e da constante falta de meios. Funciona praticamente como uma fé colectiva de que, apesar de quase tudo se preparar sobre a hora e em cima do joelho, no final tudo correrá bem. E, em parte, até corre. Os exemplos mais evidentes são as organizações de grandes eventos (como as próximas Jornadas Mundiais da Juventude), cujos preparativos tardios provocam atropelos institucionais, impõem erros estratégicos, aumentam os custos e exigem um desgaste brutal de quem trabalha a contra-relógio — mas, no final, corre bem. E, assim, todos celebram patrioticamente o sucesso de cada iniciativa.

Tal como uma moeda, este orgulho nacional tem um outro lado. Aquilo que se olha como uma virtude, este desenrascanço dos portugueses, foi apurado por um vício com anos e anos: a indisponibilidade para planear, para reflectir a longo prazo, para antecipar riscos e para decidir em prol de soluções robustas e estruturais. Em Portugal, olha-se para os pés, em vez de para o horizonte — só é problema o que é urgente, tudo o que não for urgente não é problema. Eis uma vergonha nacional: auto-sabotamo-nos, porque esperamos sempre que os problemas se agravem antes de os tentar resolver.

No palco da política nacional, o perdurar deste vício arrasta consequências mais profundas do que muitos imaginam. Nem é preciso teorizar, basta ler as notícias: o país lida actualmente com uma série de desafios complexos e gravíssimos que resultam directamente desta ausência de planeamento. Três exemplos da actualidade: professores, SNS e TAP. Na Educação, vive-se em emergência por faltarem professores (que, envelhecidos, estão em idade de se aposentarem), quando há (pelo menos) uma década que este problema está identificado e zero medidas foram implementadas. Na Saúde, a falta de médicos no SNS e os encerramentos de serviços eram riscos há muito discutidos, face às más condições de trabalho no sector público (atraindo muitos para o sector privado) — pouco ou nada se fez para contrariar a tendência. Nas infraestruturas, a definição da localização do novo aeroporto de Lisboa arrasta-se anedoticamente há décadas, sobrecarregando a capacidade existente e prejudicando o desenvolvimento da cidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.