E aqueles sujeitos que atribuíam a origem da epidemia a uma “fuga” do SARS-CoV-2 a partir do tal laboratório em Wuhan, China? Que grandes chalupas! Três anos depois, o Departamento de Energia dos EUA e o FBI consideram, com razoável convicção, que a epidemia começou com uma “fuga” a partir do tal laboratório em Wuhan, China.

E aqueles sujeitos que duvidavam da utilidade das máscaras na prevenção do contágio, quer dos próprios quer dos outros? Que negacionistas ridículos! Três anos depois, os estudos mais recentes, rigorosos e escrutinados (pela Cochrane, a incensada plataforma de “reviews” – e parceira da OMS, vejam lá) sugerem que as máscaras não tiveram nem têm qualquer utilidade na prevenção do contágio, quer dos próprios quer dos outros.

E aqueles sujeitos que protestavam os confinamentos, sob o argumento de que os mesmos implicavam prejuízos evidentes e benefícios discutíveis? Que terraplanistas sem vergonha! Três anos depois, são abundantes as análises que, com meras diferenças de grau, constatam que os confinamentos implicam prejuízos evidentes e benefícios discutíveis.

E aqueles sujeitos que desvalorizavam o efeito das vacinas para a Covid na propagação da doença e questionavam a imposição dos respectivos certificados? Que bando de trogloditas! Três anos depois, é praticamente consensual que as vacinas não impedem o contágio e que, portanto, a imposição dos respectivos certificados nunca foi menos que um insulto à inteligência e à liberdade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.