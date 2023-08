António Costa percebeu, em 2015, que só teria futuro se se afastasse da irresponsabilidade socrática que faliu o país, através de uma política orçamental de “contas certas”. Com o PS derrotado nas eleições legislativas, descredibilizado pela bancarrota e, contra as expectativas, a governar com uma geringonça sob suspeita internacional, os socialistas sentiram-se entre a espada e a parede, sem margem para errar. E adaptaram-se: a “responsabilidade orçamental” impôs-se e foi validada por bloquistas e comunistas – nunca por convicção política, sempre por apelo de sobrevivência.

A estratégia permaneceu no guião dos recentes sucessos eleitorais dos socialistas. Mas, passados oito anos, instalou-se o desgaste perante sucessivos recordes de carga fiscal. Sempre foi explícito que o equilíbrio das contas públicas se alicerçou, em grande medida, no controlo da despesa pública (com as cativações) e numa asfixiante cobrança de impostos – e, mesmo assim, o PS obteve uma maioria absoluta em 2021. A novidade apareceu agora no contexto das famílias: a perder poder de compra, desde logo a lidar com os efeitos da inflação e com as prestações da casa a subir, esgotou-se a paciência para um Estado que esmaga os rendimentos das famílias com impostos. Em 2023, essa frustração partilhada por tantas e tantas famílias tornou-se um risco político e eleitoral para os socialistas.

A rentrée política revelou que os partidos à direita o perceberam. Tanto IL como PSD colocaram na agenda a redução da carga fiscal, em especial no IRS. Neste momento, será possivelmente a bandeira política que os partidos à direita mais exibem. E têm os dados do seu lado: nunca a carga fiscal foi tão elevada como em 2022 (36,4%). Mais: a Comissão Europeia estima que, até 2024, a trajectória de aumentos na carga fiscal se manterá em Portugal (+0,5 pontos percentuais), em contraciclo com a larga maioria dos países da UE (que vão reduzir a sua carga fiscal, em alguns casos de forma significativa).

