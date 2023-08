1 Nove dias de férias. Seis declarações. Da carreira dos professores ao pacote Habitação, questões constitucionais e baixa de impostos, tudo comentou o homem vestido preferencialmente em tons de azul a caminho da praia ou a sair dela.

O mar é azul. O céu é azul. Azuis são os olhos do homem. Um pouco mais de azul e talvez fosse possível esquecer que o homem se chama Marcelo Rebelo de Sousa e é presidente da República. Mas não só tal não é possível como, pelo contrário, a informalidade da paisagem, do vestuário e do discurso tornam ainda mais óbvia e espessa a solidão familiar e política que emana do presidente da República.

Dos outros presidentes no Verão avistávamos os amigos, a família, os íntimos. De Marcelo avistamos a sua solidão. Marcelo no areal procura os microfones e as câmaras pela mesma razão que as crianças batem os pés ao entrar num espaço desconhecido: para que não se perceba que estão sozinhos.

