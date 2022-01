Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O anúncio foi feito esta terça-feira pela comissária da Polícia Metropolitana britânica, Cressida Dick, citada pelo jornal The Times: “Fazemos o trabalho policial sem medo ou favorecimentos. Compreendo perfeitamente que há uma profunda preocupação do público. Confirmo que a Met está a investigar vários eventos que decorreram em Downing Street.”

Esta investigação surge depois de ter sido revelado que os funcionários de Downing Street organizaram uma festa de aniversário surpresa para o primeiro-ministro, Boris Johnson, durante o confinamento. Esta foi mais uma de várias festas que ocorreram no escritório e residência oficial do líder do governo, durante o período de confinamento por causa da pandemia.