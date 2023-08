A Eslovénia e o Chipre requereram no domingo o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE) por causa dos incêndios e das cheias que estão a assolar uma parte do território destes países.

Em comunicado, divulgado esta segunda-feira, a Comissão Europeia anunciou o pedido feito pelos dois Estados-membros. Em resposta ao pedido esloveno, França vai enviar duas escavadoras e engenheiros e a Alemanha duas pontes prefabricadas, duas escavadoras e respetivo pessoal.

O Copérnico, o sistema de satélites da UE, apresentou diversos mapas das regiões afetadas na Eslovénia. As autoridades eslovenas consideraram as cheias dos últimos dias as piores na história recente do país.

Há vítimas e milhares de pessoas precisaram de deixar as casas para escapar às cheias, enquanto persistem as condições atmosféricas adversas para esta altura do ano e que continuam a fazer transbordar os rios.

Já Chipre solicitou o mecanismo europeu por causa dos incêndios que estão a devastar uma parte significativa do território. A União Europeia “vai mobilizar duas aeronaves Canadair” que estão na Grécia. Os helenos vão enviar 20 toneladas de líquido retardante de fogo através do Mecanismo de Proteção Civil e a UE “está preparada para ir mais longe se houver necessidade”.