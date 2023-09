(Em atualização)

O ministro das Finanças não vê com bons olhos a redução da taxa social única (TSU) proposta pelas confederações patronais esta quarta-feira na parte que diz respeito ao empregador. Em declarações aos jornalistas, após a reunião da concertação social, Fernando Medina disse que a medida colidiria com a garantia da sustentabilidade da Segurança Social.

O ministro sublinhou, aliás, a “posição histórica do Governo” relativamente à redução da TSU por acreditar que poderia “fragilizar a base contributiva da Segurança Social”. O Executivo “mantém essa posição”.

“Discutiremos todas, mas a nossa base de partida — ao contrário do que referi relativamente ao IRS em que a nossa posição de partida assenta num processo de desagravamento — relativamente à TSU a nossa posição é de que não é um caminho que mereça o nosso sentido favorável no sentido em que colide com o objetivo de sustentabilidade da nossa Segurança Social”, afirmou, aos jornalistas.

O Conselho Nacional das Confederações Patronais propôs uma redução de um ponto percentual da taxa social única (TSU) a cargo do empregador, que atualmente é de 23,75%. Para que a medida não tenha impacto no orçamento da Segurança Social, propõem uma “compensação mediante transferência de um montante equitativo da receita do IVA”.