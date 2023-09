A jovem de 19 anos que estava desaparecida há quase um mês foi encontrada enterrada no jardim de casa. A Polícia Judiciária deteve a irmã, de 16 anos, por ser a principal suspeita do homicídio com arma branca “por motivo fútil”, alegadamente um telemóvel, e ocultação do cadáver nas traseiras da residência em Peniche.

Em comunicado, a Polícia Judiciária explicou que, na passada sexta-feira, após uma comunicação do Ministério Público de Peniche, foram iniciadas “diligências ininterruptas” para apurar os contornos do desaparecimento de uma jovem, participado no dia 19 de agosto. A investigação culminou na noite desta quarta-feira “com a localização do corpo da desaparecida, num quadro de homicídio qualificado”.

As autoridades levaram a cabo uma operação em Peniche, Caldas da Rainha e Lisboa e depois do despiste das informações obtidas e das vivências da jovem concluiu-se que a “perspetiva trágica teria ocorrido na área da residência” — uma suspeita que veio a ser confirmada no final do dia, sendo “inequívoco que ocorrera uma morte violenta na domicílio da desaparecida”.

“De toda a prova recolhida, concluiu-se que a irmã da detida, jovem de 16 anos de idade, por motivo fútil, utilizando arma branca, desferiu número de facadas não apurado, provocando a morte da irmã, que havia sido dada como desaparecida”, resume a Polícia Judiciária em comunicado. O Jornal de Notícias informa que o motivo do desentendimento terá sido um telemóvel.

O homicídio terá ocorrido no passado dia 15 de agosto (sendo que o desaparecimento só foi comunicado no dia 19 do mesmo mês) e a autora terá “lavado o interior da casa para ocultar pistas e enterrado o corpo nas traseiras da residência em terreno arenoso”.

O corpo será autopsiado no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Gabinete de Torres Vedras e a detida vai ser presente às autoridades competentes para a aplicação de medidas de coação. A PJ vai prestar esclarecimentos numa conferência de imprensa.