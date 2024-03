Durão Barroso defende legado de Passos. "Temos de ter orgulho pelo que fizemos"

“Não chega um voto de protesto”

A seguir, Durão Barroso tentou agarrar o eleitorado mais à direita, pegando numa polémica mais antiga — a questão dos símbolos nacionais — e outra mais recente — as declarações de Eduardo Oliveira e Sousa sobre as alterações climáticas –, para defender que o PSD não aceita lições de moral dos partidos mais à esquerda.

“Diziam eles que o logótipo, as nossas antigas armas, não eram suficientemente inclusivas, que há uma parte das pessoas que não se identificam com elas. Mas se esses portugueses não se identificam com o nosso brasão de armas, então, para mim, não são verdadeiros portugueses, nós não temos símbolos mais inclusivos do que esses”, defendeu Durão Barroso.

Sobre a polémica com Eduardo Oliveira e Sousa, o antigo comissão europeu atirou contra a superioridade moral de alguns. “Não vão ser alguns meninos e meninas da cidade que nunca viram uma vaca ou um bezerro que nos que vão dizer como se deve ligar à natureza. Todas as políticas, mesmo as mais justas, necessitam de ter equilíbrio, e temos de evitar as posições extremistas, sejam elas de extrema-esquerda ou extrema-direita.”

A terminar, Durão Barroso tentou fazer duas coisas: dramatizar com a possibilidade de Pedro Nuno Santos vencer as eleições — “seria o governo mais à esquerda desde o período revolucionário” — e forçar o apelo ao voto útil à direita. “Temos de respeitar para as pessoas que deixaram de acreditar nos partidos ou que foram para os extremismos. O problema não são as pessoas. A solução é ver o que está errado e construir uma alternativa”, sublinha Durão Barroso, num apelo ao voto útil.

“Luís Montenegro é alguém que não tem vergonha do nosso passado. Aprecio imenso a sua simplicidade e estabilidade. Estamos fartos de políticos egocêntricos, com narcisismo patológico. Dá garantias de maturidade e responsabilidade. A prudência e A moderação são qualidades essenciais para ser o primeiro-ministro de que Portugal precisa”, defendeu.

“É com moderação que se consegue criar confiança. Por um voto se ganha, por um voto se perde. Vale a pena ir para um voto de protesto? Não chega um voto de protesto. É preciso para além do protesto criar alternativa. Ou um governo liderado pelo PS ou um governo da AD. É isto que está em causa. A única força política capaz de criar alternativa ao PS é a AD. Como é que se sentiriam aqueles que não querem ver mais a governação socialistas se acordassem a 11 de março e percebessem que eles se mantinham mais algum tempo? É por isso que é importante concentrar os votos”, apela Barroso.

Montenegro centra discurso na ideia da estabilidade; Melo comete gafe

A seguir, no discurso mais longo que já fez nesta campanha, Luís Montenegro tentou centrar a sua mensagem na ideia de que só a Aliança Democrática representa a estabilidade. “O PS trouxe-nos até aqui. Experimentou as suas soluções, absolutamente ineficazes e até contraditórias. Apresenta-se agora para dizer que vai fazer o que não conseguiu fazer até agora. O PS não foi capaz de dar esse safanão na economia portuguesa. E o que propõe agora é crescer entre 1,5 a 2%. O PS está a ser sério, está a dizer: ‘Eu, PS, com as minhas políticas, não consigo crescer mais do que isso’. Nós achamos que Portugal não tem de ser isto”, repetiu Montenegro.