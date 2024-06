O Partido Socialista venceu as eleições europeias e conseguiu eleger oito deputados para representar Portugal no Parlamento Europeu, menos um do que há cinco anos. A Aliança Democrática ficou em segundo lugar, mas mantém o número de deputados (sete), uma vez que em 2019 o PSD tinha eleito seis e o CDS-PP um.

O Chega e a Iniciativa Liberal estreiam-se no Parlamento Europeu com a eleição de dois deputados cada, naquele que foi um resultado renhido entre os dois partidos — que culminou com os liberais a ocuparem o quarto lugar. Em sentido contrário, o Bloco de Esquerda e a CDU perderam um deputado cada. Os dois partidos deixaram de contar com dois representantes para passar a ter apenas os cabeças de lista, Catarina Martins e João Oliveira.

Eis o nome dos 21 deputados que vão representar Portugal no Parlamento Europeu:

Partido Socialista (PS) — 8 deputados

Aliança Democrática (AD) — 7 deputados

Sebastião Maria Reis Bugalho Paulo Alexandre Matos Cunha Ana Miguel Pedro Soares Hélder António Guerra de Sousa e Silva Ana Lídia Fernandes Oliveira Pereira Sérgio Humberto Pereira da Silva Paulo Roberto de Medeiros do Nascimento Cabral

Chega — 2 deputados

António Manuel Moreira Tanger Corrêa Tiago da Mota Veiga Moreira de Sá

Iniciativa Liberal (IL) — 2 deputados

João Fernando Cotrim de Figueiredo Ana Vasconcelos Martins

Bloco de Esquerda — 1 deputada

CDU — 1 deputado