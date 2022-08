Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este é o 13.º artigo de uma série sobre a história da nomenclatura automóvel ao longo de 137 anos e três continentes. As partes anteriores podem ser lidas aqui:

Chrysler

Walter Chrysler (1875-1940) começou vida profissional como mecânico ferroviário e, degrau a degrau, subiu ao cargo de gestor da fábrica da American Locomotive Company (Alco) em Pittsburgh, mas o seu crescente interesse por automóveis levou-o a, em 1911, abandonar este cargo para se tornar director de produção da Buick em Flint, Michigan. Tão bem desempenhou esta função que quando a Buick ficou sob o controlo da General Motors, o seu presidente, William C. Durant, lhe propôs a presidência da Buick com um salário milionário. Chrysler aceitou, mas saiu três anos depois devido a divergências com Durant e, graças à reputação que conquistara, logo foi chamado, com um salário igualmente opulento, para salvar a Willys-Overland, um fabricante automóvel de Toledo, Ohio, seriamente afectado pela crise económica de 1920-21.

