As 26 horas quase desperdiçadas da campanha da IL em Sines, Beja e Algarve (onde Rui Rocha é um desconhecido)

Aqui Rui Rocha assumiu que votou no ex-primeiro-ministro em 2011 e 2015, mas frisou que agora votaria no seu partido, claro (que só existe desde 2017). E conseguiu manter uma postura institucional face ao PSD, sem dar a entender qualquer preferência por Passos Coelho, apesar de o anterior líder ter chegado a defender a privatização da Caixa Geral de Depósitos — tal como a IL e ao contrário de Luís Montenegro.

O dirigente que não sabia que ia estar com Rui Rocha e a conversão de comunistas

O presidente da associação de agricultores do Sul, Rui Garrido, admitiu ao Observador depois da reunião que nem estava à espera do que lhe aconteceu: “Nós nem sabíamos que vinha cá o líder da Iniciativa Liberal. Ficámos a saber quando ele apareceu”. Apenas acedeu a um pedido do partido, tal como já tinha feito com as estruturas locais do PS e do Chega, e aproveitou para expor as suas preocupações com o setor: “É bom que todos saibam os nossos problemas”. Ainda encontrou alguns pontos de concordância com as propostas da IL, sobretudo em relação à mão de obra imigrante, defendendo mais fiscalização.

A cabeça de lista por Beja, Ana Paula Pereira, diretora pedagógica de uma escola, também esteve na reunião com os dirigentes da associação de agricultores. A seguir contou ao Observador o “desafio enorme” que tem sido mostrar as ideias liberais num distrito tão à esquerda, mas gabou-se de já ter conseguido converter eleitores comunistas para as ideias da IL.