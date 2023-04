É como Adão e Eva, no Jardim do Éden, no momento em que se cobrem. Cobrem-se de Deus, o seu próprio criador. E cobrir-se faz parte de amadurecer, de ganhar camadas, de ganhar invisibilidades. É sobre este momento que fala o novo livro da israelita Ayelet Gundar-Goshen, Onde o Lobo Espreita (ed. Elsinore), em que uma mãe se apercebe de que não conhece o filho, adolescente. E a dúvida convoca o receio: o receio de que o perigo do mal não esteja fora de portas, mas dentro de casa.

Israelitas, Lilakh, o marido Mikhael e o filho Adam vivem confortavelmente junto a Silicon Valley, até que um ataque a uma sinagoga e a morte de um jovem na escola de Adam conduzem a uma série de acontecimentos que precipitam este drama psicológico num thriller. Muitas questões são colocadas sobre a maternidade e sobre o peso de ser-se israelita. As manifestações recentes dos israelitas contra a aprovação da mudança na Constituição que retira os poderes de independência ao Tribunal Constitucional levou a autora dos anteriores Despertar os Leões e Só uma Noite, Markovitch a escrever, “a quente”, uma crónica para a revista norte-americana Time, em que referia: “Corremos para a rua de pijama, as crianças pelas mãos. Corremos para a rua como se a nossa casa estivesse a arder, porque sabíamos que a nossa casa estava mesmo a arder. A nossa democracia foi incendiada pelo nosso primeiro-ministro.”

Nesta entrevista, falamos com a escritora sobre figuras literárias que juramos serem espelhos da realidade, sobre o efeito da cultura (e da política) norte-americana além dos Estados Unidos e sobre os dilemas que atravessam Israel.

