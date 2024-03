Como o "cansaço" pintou o Algarve de azul escuro, da terra de Cavaco à Quarteira: “Ninguém fez nada por nós”

Em Boliqueime, nas legislativas de 2022, o PS tinha conquistado o primeiro lugar ao PSD. Em dois anos, os socialistas caíram para o terceiro lugar ao perderem 192 votos. Já o Chega capitalizou e não foi pouco: ganhou 476 votos, chegou aos 30% e pintou a freguesia de azul no mapa das eleições, numa mancha que não está sozinha. O partido de André Ventura venceu no círculo eleitoral de Faro com 27,2%, ou seja, mais de 64 mil votos, mais do que duplicando os resultados de 2022 (12,3%). Em segundo lugar, ficou o PS, afastado por mais de quatro mil votos. Em 16 concelhos, o partido de Ventura foi o mais votado em seis, incluindo alguns dos maiores.

O Algarve acabou a noite eleitoral pintado a azul, confirmando, ainda que parcialmente, o destino traçado por André Ventura dias antes. Num comício em Santiago do Cacém, na véspera do fim da campanha eleitoral, garantiu que os territórios de Setúbal ao Algarve passariam a ser “bastiões Chega”. “O Sul será todo nosso e será o início de uma reconquista invertida” para “correr com socialistas e comunistas”, estes últimos que acusou de “traírem aqueles que trabalham”. Não foi assim na totalidade, mas o crescimento foi notório.

Na mesma ocasião, Ventura radicalizou o discurso e retomou o ataque à “subsidio-dependência”, alegando que “hoje ganha-se mais sem trabalhar do que a trabalhar”. Esta linha argumentativa tinha sido alimentada, também, no dia anterior pelo líder do Vox, Santiago Abascal, quando referiu que não há respostas por parte desse “socialismo corrompido” para os “problemas de insegurança e imigração ilegal porque são os responsáveis pela imigração ilegal”.

A declaração foi feita em Olhão, no Algarve, concelho que também deu a vitória a Ventura com 29,3% dos votos, acima dos 26,7% do PS, com quase 600 votos de diferença. O argumento colhe bem junto de vários eleitores abordados pelo Observador, de Boliqueime à Quarteira, que olham com desconfiança para o imigrante que chega a terras algarvias.

As alegadas “tensões” étnicas onde o Chega vai buscar votos

Ana e Maria, ambas com nome fictício porque preferem não ser identificadas, dividem-se: a primeira, proprietária de um snack-bar que além da amiga só atende um cidadão de nacionalidade estrangeira, ao fim da manhã de uma segunda-feira — “isto aqui é sempre esta calmaria” —, nunca pensou que o Chega crescesse tanto. Já Maria, com o filho ainda bebé ao colo, tinha poucas dúvidas: já desde o Natal que em várias conversas, em diferentes contextos, lhe têm confidenciado a intenção de votar Chega.

Porquê este crescimento? Uma começa a responder e a outra rapidamente anui: falam numa “tensão” que existe entre os elementos da comunidade cigana e a restante população de Boliqueime, um tema “agressivo”, apelida Ana. As duas também alinham no argumento da “subsídio-dependência” de que dizem sofrer o Algarve, que o Chega sabe capitalizar. Apesar de, por exemplo, em janeiro, apenas 4% das famílias que recebiam o Rendimento Social de Inserção (RSI) estarem em todo o distrito de Faro ou de, em Loulé, o subsídio de desemprego ter chegado a apenas 2,3% da população residente em 2021, de acordo com os cálculos do Observador com base nos Censos e nas estatísticas da Segurança Social.

Além disso, Ana critica o que diz ser uma “tentativa de condicionamento” do voto por Marcelo Rebelo de Sousa, depois de conhecida uma notícia pelo Expresso de que o Presidente da República “tudo fará para evitar Chega no governo”. “Os portugueses não gostam de ser mandados“, diz, lembrando a citação atribuída a Júlio César: “Há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa nem se deixa governar”. Também acredita que ainda está bem presente na memória a autorização dada por Pedro Nuno Santos à indemnização de 500 mil euros paga à ex-gestora da TAP, que não terá, argumenta, sido abonatória para o candidato socialista.

Maria acrescenta que estão a ressurgir certas “mentalidades do século passado”, incluindo nos mais jovens, sobre o papel da mulher na sociedade. “Somos filhos dos que passaram pela Revolução. Esta nova geração não. Não tem quem lhes diga como era”, acrescenta Ana. Também falam num descontentamento generalizado do setor agrícola, visível no protesto da sexta-feira anterior, em que os agricultores na estrada nacional 125, entre Boliqueime e Almancil, protestaram pelo aumento da capacidade de armazenamento de água na região, em situação de alerta devido à seca. “Só se lembram do Algarve na altura do verão“, atira mesmo Maria.

Mais acima, no deserto que é o centro de Boliqueime a uma segunda-feira à hora de almoço, Marília, de 84 anos, vestida a negro de cima a baixo, chama a atenção, encostada à parede da Igreja de São Sebastião de Boliqueime. Não se vê ninguém, à parte de Marília e um cão que se espreguiça ao sol mais à frente, ou um e outro carro que circulam muito espaçadamente. É a “calmaria”, já dizia Ana. Ao contrário de Ana e Maria, Marília não vê tensões étnicas com a comunidade cigana, nem tem razão de queixa. Pelo contrário.

Toda a vida lidei e trabalhei com ciganos. Um dia, quando trabalhava na Segurança Social, comentei com as minhas colegas que como era de noite tinha algum receio de sair àquela hora. Dizem logo dois ciganos que ouviam a conversa: ‘Não tenha medo, vamos buscá-la todos os dias’. As minhas colegas benzeram-se com a mão esquerda. Eles são pessoas como outras quaisquer. Se os tratarem bem, eles reconhecem; se não os tratarem bem, eles também reconhecem”, conta Marília.

Marília vê em Ventura um “sorriso simpático”, mais do que a Montenegro, em quem votou, e admite que o crescimento do Chega possa ter sido resultado “daqueles que prometem uma coisa e fazem outra”. Mas sempre votou PSD, já desde os tempos de Cavaco Silva, e agora não foi exceção. Antes, muitos votavam por ser o Cavaco da terra, mas os tempos mudaram e Boliqueime tem hoje uma grande parte da população que vem de fora ali dormir.