Um crescimento económico acima de 3% até ao final da legislatura, redução de impostos (IRS e IRC, sobretudo), aumentos salariais e valorização das carreiras na função pública, redução da dívida em linha com o projetado e manutenção de um ligeiro excedente orçamental, sem que daí resulte uma obsessão excessiva com as chamadas “contas certas”. No dia em que juntou a “nata da nata” da economia portuguesa numa reunião privada na sede do PSD, Luís Montenegro apresentou parte do cenário macroeconómico que servirá de base à construção do programa eleitoral da Aliança Democrática. No final, recebeu o conforto dos economistas ali presentes e um pedido: que exista ambição.

De acordo com o que apurou o Observador, Montenegro aproveitou a reunião com 17 economistas à porta fechada para apresentar as bases do cenário macroeconómico que será apresentado em público na próxima semana. Até lá, ainda pode sofrer alterações face aos comentários recebidos na reunião — houve gente a sugerir, por exemplo, que a coligação fosse mais longe em determinadas rubricas. De resto, até houve conselhos para que não fosse apresentado um cenário muito pormenorizado, mas antes uma média ou uma trajetória.

A reunião juntou economistas de várias gerações, gente com experiência governativa — quatro antigos ministros das Finanças, Miguel Cadilhe, Jorge Braga de Macedo, Manuela Ferreira Leite e Maria Luís Albuquerque –, especialistas respeitados, como Abel Mateus, Ricardo Reis, João Moreira Rato, Fernando Alexandre, e dois antigos assessores económicos de Cavaco Silva como João Borges de Assunção e João César das Neves.

