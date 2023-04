Quando o assunto é Josef Estaline, “tirano sanguinário, um político-máquina, uma personalidade paranoica, um burocrata sem piedade e um fanático ideológico” são epítetos que nos ocorrem — e que abrem o livro do historiador Geoffrey Roberts, A Biblioteca de Estaline — muito mais depressa do que “intelectual amante de livros e da leitura.” Não se pode dizer que a fama seja imerecida. Entre manobras maquiavélicas (terá lido O Príncipe quando estava no exílio) para ascender à liderança do partido comunista e da União Soviética, a eliminação desapiedada de muitos dos inimigos, reais ou imaginários, que o ameaçavam, a implementação de uma máquina de censura e repressão gigantesca, a gestão de um denso regime burocrático assente no terror e na paranoia e a promoção de um grandioso culto da personalidade, não sobraria muito tempo a Estaline para se afirmar como intelectual.

Mais do que a iconografia dos seus tempos áureos que o mostrava frequentemente a ler e rodeado de livros, impuseram-se na perceção universal de Estaline não só as suas ações conspícuas, mas também opiniões de homens como Lenine que, num post-scriptum ao seu testamento, o classificou de grosseiro e inadequado, por falta de prudência e tolerância, para liderar o partido, Trotski, o seu grande rival na luta pela sucessão de Lenine, que considerava Estaline a “mediocridade eminente” do partido, e o seu sucessor, Nikita Kruschev que, no célebre discurso secreto de 1956, três anos após a morte do tirano, criticou o culto da personalidade perante uma plateia incrédula de membros do partido comunista da União Soviética. Independentemente da origem, e da absoluta justeza, dessa imagem, o facto é que em “termos intelectuais, Estaline sempre foi considerado um pigmeu, que pouco ou nada contribuiu para a formulação do marxismo”, como escreve Richard Overy em Os Ditadores.

Geoffrey Roberts, que, por causa de obras anteriores, como Stalin’s Wars: From World War to Cold War, já foi acusado de assumir o papel de advogado de defesa de Estaline (von Scheliha on Roberts, Stalin’s Wars: From World War to Cold War, 1939-1953), branqueando alguns dos muitos episódios negros do longo domínio do ditador, como o do massacre de Katyn, procura equilibrar esse retrato sombrio com uma paleta de cores suaves que, sem mascarar os crimes do estalinismo, o apresenta a uma luz mais favorável: a luz dos seus esforços intelectuais e do seu amor duradouro pelos livros e pela leitura.

