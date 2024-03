Fim do oceano Atlântico a partir de Gibraltar: o que uma investigação que durou dez anos revela sobre sismos como o de 1755

O que os modelos desenvolvidos pela equipa de João Duarte permitiram descobrir é que este abrandamento não significava o fim do processo. Vai existir um período de dormência, de entre cinco a dez milhões de anos, mas a partir daí a atividade começa a acelerar outra vez. “É como se fosse a passar um gargalo de uma garrafa. Ou seja, fica espremida, apertada, o que faz com que a atividade diminua, mas não acabe”, ilustra. Esta foi para o autor a parte mais surpreendente dos modelos. “Aqui, em Gibraltar, podemos estar a ver precisamente o momento em que uma zona de subducção está a passar de um oceano para o outro. É um caso único, não existe em mais lugar nenhum do mundo“, sublinha.

[A evolução dos modelos mostra a migração da zona de subducção em direção ao Oceano Atlântico]

O modelo tridimensional de alta resolução prevê que a zona de subducção vai continuar a entrar pelo Atlântico adentro e crescer. Deverá estar completamente desenvolvida daqui a 20 milhões de anos e nos próximos cerca de 100 milhões de anos poderá vir a ligar-se com as outras duas zonas de subducção que já existem do outro lado do oceano, acabando por formar uma espécie de anel de fogo, semelhante ao do Pacífico. “Isto significa que daqui a 100 milhões de anos podemos ter o Oceano Atlântico cheio de zonas de subducção, com cadeias de montanhas nas suas margens, vulcões, e que será, no fundo, o que vai permitir que o Oceano Atlântico feche”, refere o investigador.

Até lá podemos contar que, estando a zona de subducção ativa, se vão acumulando tensões que podem resultar em sismos de elevada magnitude. “Apesar de estar dormente, ela está a mexer devagarinho. Ou seja, pode demorar mais tempo a acumular tensões, mas estas vão acabar por ser libertadas e pode haver ali sismos de grande magnitude”, acrescenta.

A maratona de testes para chegar ao código certo

Foi só nos últimos quatro anos que começaram a correr os modelos que permitiram perceber que o Atlântico, agora um oceano a caminho da “meia idade”, vai começar a entrar na sua fase de declínio dentro de 20 milhões de anos, explica João Duarte. Para a investigação, basearam-se numa reconstrução antiga de Rosenbaum, de 2001, que já propunha a migração da zona de subducção até ao largo de Gibraltar, mas nunca esperaram que os resultados fossem tão bons.

“Fazer simulações numéricas é bastante difícil, principalmente em geociências, porque temos pouca informação sobre o passado. Temos apenas reconstruções e esperamos que elas façam sentido fisicamente. Mas há muitas discrepâncias entre geólogos e modeladores, porque há muitos modelos geológicos que não são fisicamente realistas”, explica Nicolas Riel, um dos autores do estudo. Para o investigador foi surpreendente perceber que a visão da geração anterior de geólogos “era tão pertinente também do ponto de vista físico”.

Para pôr os modelos a funcionar, o mais importante foi conseguir o código certo. Depois de sucessivos testes com as mais variadas opções, o sucesso chegou graças ao LaMEM (Lithosphere and Mantle Evolution Model). O código começou a ser desenvolvido há quase duas décadas por uma equipa da Universidade de Johannes Gutenberg, envolvendo Anton Popov e Boris Kaus, que também assinam o estudo. “Tive a oportunidade de experimentar quase todos os principais códigos geodinâmicos disponíveis. Estava a usar quatro ou cinco códigos diferentes que estão na vanguarda da modelagem em geociências e a diferença é que este foi feito especificamente para ser rápido”, destaca Nicolas Riel.

A diferença é clara ao comparar os resultados obtidos com o LaMEM face ao código anterior: seriam necessários 2.000 processadores a trabalhar ao mesmo tempo para, em 24 horas, produzir os mesmos resultados alcançados com apenas 128 núcleos no mesmo espaço de tempo. “Esta abordagem aumentou em 20 vezes o desempenho”, estima. A rapidez do código também foi fundamental após a submissão do estudo na revista Geology, encurtando o tempo para a produção de mais 11 modelos a pedido dos revisores e que tornaram o estudo “mais robusto”.