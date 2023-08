A 11 de março de 2011, ainda de madrugada em Portugal, um sismo de magnitude 9 na escala de Ritcher — uma das maiores alguma vez registadas — atingiu o nordeste do Japão. O tsunami que se seguiu matou mais de 18 mil pessoas e destruiu a central nuclear de Fukushima Daiichi, naquele que foi considerado o maior acidente nuclear desde Chernobil, em 1986.

Em janeiro deste ano, o Japão anunciou que vai começar a libertar as águas radioativas tratadas no oceano Pacífico e têm-se sucedido as manifestações populares e críticas por parte dos países vizinhos, como a China e a Coreia do Norte. Mas a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla em inglês) manifestou apoio ao plano japonês, dizendo que as medidas tomadas pelo país estão “de acordo com os padrões de segurança internacional” e terão um “impacto radiológico insignificante na população e no meio ambiente”. Afinal, o que está em causa com estas descargas?

