Leais, europeus e acima das corporações. Como Montenegro desenhou o seu "governo de combate"

Um governo com experiência no combate político, como se previa, que manteve no essencial o número de elementos e a orgânica do executivo de António Costa – fazer alterações profundas impediria de começar a trabalhar já e as novas leis orgânicas demoram meses a fechar –, com uma forte componente europeia, em grande medida porque o contexto internacional assim o exige e porque há um Plano de Recuperação e Resiliência para executar, com elementos da sociedade civil e da academia que, no seu conjunto, não são totalmente inexperientes do ponto de vista político, e com ministros setoriais (Educação, Saúde, Administração Interna e Justiça) que, conhecendo as áreas que vão tutelar, não estão reféns das corporações com que vão ter, necessariamente, de negociar. Foram estes os sinais que Luís Montenegro quis dar, sabendo que terá meses muito duros pela frente.

Não foi, todavia, um processo linear. Como foi sendo repetido ao longo das últimas semanas, Luís Montenegro concentrou o processo de escolha de candidatos e tentou evitar a todo custo eventuais fugas de informação. Alguns dos convites, como contava aqui o Observador, só foram formalmente feitos na noite de quarta-feira, o que complicou algumas contas, causou constrangimentos e obrigou a reajustamentos inesperados. Em contrapartida, outras figuras que foram sendo dadas como confirmadas no Executivo nunca receberam o telefonema que porventura esperavam.

Pessoas como Pedro Duarte, que ainda a meio de março fazia saber que não tinha qualquer pretensão de ocupar um cargo no Governo, acabaram por dizer que sim a Luís Montenegro – Pedro Duarte será ministro dos Assuntos Parlamentares, uma pasta, ainda assim, que não terá o peso político de outros tempos. Isto porque Hugo Soares, secretário-geral do PSD e braço direito de Luís Montenegro, vai ser o líder parlamentar e o verdadeiro pivô das negociações que venham a existir na Assembleia da República. No fundo, o 18.º ministro deste Governo.