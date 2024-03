Montenegro deixa Ventura sozinho no "recreio" e tenta agora (re)conquistar os eleitores do Chega

Ignorar, desvalorizar e, finalmente, infantilizar André Ventura. Nunca ignorar, desvalorizar ou infantilizar os eleitores do Chega. Se Ventura provoca, Montenegro ignora. “Ninguém o ouve.” Se Ventura lança suspeitas sobre a regularidade das eleições, Montenegro desvaloriza. “Nem sei bem o que isso é, sinceramente.” Se Ventura recupera a conversa das “forças vivas” do PSD que lhe prometeram uma aliança, Montenegro infantiliza-o. “Não participo no recreio.” Frases telegráficas para um adversário que, ainda há uns meses, era o elefante na sala de porcelanas do PSD. Deixou de ser. Até domingo, pelo menos.

Em dez dias de campanha oficial, as provocações de André Ventura quase nunca foram tema na caravana da Aliança Democrática. Quando foram, Montenegro enterrou o assunto sem grandes contemplações. Já o apelo aos eleitores do Chega, sem nunca os hostilizar ou hostilizar o líder do partido, tem sido uma nota permanente nesta campanha. Montenegro sabe que precisa de se reconciliar também com eles, com os que se sentem esquecidos e revoltados, para vencer as eleições.

À noite, num jantar-comício com mais de duas mil pessoas nas Caldas da Rainha, e pela primeira vez nesta campanha eleitoral, Montenegro fez um apelo direto aos eleitores e aos potenciais eleitores do Chega. “Respeito aqueles que sentiram o impulso de dar força àquele partido. Compreendo que muita dessa força vem da revolta que muitas portuguesas e portugueses sentem porque os poderes públicos não está a dar a resposta que essas pessoas exigem. Não confundo esse partido e a sua liderança com esses eleitores.”

“Como presidente do PSD tenho humildade de reconhecer que esse sinal aos dois partidos que governam o país desde o 25 de Abril. Não tenho nenhum problema em assumir que possa haver algum protesto dirigido ao PSD. Não fizemos sempre tudo bem. Somos corresponsáveis. Compreendo essas pessoas e sei que elas não são extremistas, racistas e xenófobas. E também sei que elas acham que o líder deste partido não vai resolver nada e que o programa deste partido não vai trazer soluções. É tempo de reponderarem e contribuírem ativamente para terem uma mudança política em Portugal”, apelou Montenegro. Nunca o líder do PSD tinha ido tão longe neste exercício.

Tem sido esta a estratégia de Luís Montenegro na corrida particular que vai mantendo com André Ventura: separar o líder dos eleitores, isolá-lo. De resto, existe um antes e um depois do “não é não”, e, de forma ainda mais evidente, existe um antes e um depois dos Açores na relação entre PSD e Chega. Há uns meses, quem apostasse que a campanha social-democrata iria estar refém do tabu sobre alianças com o Chega não estaria muito longe da verdade. No entanto, muito mudou com a recusa definitiva de Montenegro e com a decisão de José Manuel Bolieiro de fugir do abraço do Chega-Açores.

O frente a frente, na RTP, confirmou a cisão definitiva entre os dois. Um dia depois de André Ventura ter dito que o partido liderado por Luís Montenegro era uma “prostituta política”, o social-democrata aproveitou para cortar em definitivo. “O PSD nunca alinhará com o entendimento político de alguém que tem políticas e opiniões muitas vezes xenófobas, racistas, populistas, excessivamente demagógicas. É uma questão de decência política. Isto não é uma linguagem própria. Isto é mesmo o grau zero da política. Eu não aceito isto. Eu não compactuo com esta linguagem.”

Daí para cá, o presidente do Chega deixou de ocupar um minuto de atenção do líder do PSD. Numa raríssima exceção, as diatribes de Ventura voltaram a ser assunto ao décimo dia de campanha da Aliança Democrática, depois de o líder do Chega ter voltado a falar do PSD, de Passos e de Relvas. Montenegro gastou meia dúzia de minutos com ele. Primeira resposta: “Não entro no recreio“. Segunda resposta: “Não entro no recreio”. A ordem era para fazer seguir a caravana.

Mais uma vez, no entanto, Montenegro distinguiu entre líder e eleitores, sugerindo que a Aliança Democrática está aberta a “acolher os eleitores que ali atrás ainda pensaram a votar no Chega” e repetindo que pretende fazer uma campanha que “não divide”, mas antes que “agrega, junta, soma”. No mesmo dia, em entrevista à RTP, abriu uma exceção para dizer que as conversas sobre alianças entre PSD e Chega são coisas da “cabeça” do “doutor André Ventura”, pronunciando um nome que foi apagado das intervenções oficiais. Sem mais.

Ao contrário do que foram fazendo outros partidos da família política do PSD, como o Partido Popular, em Espanha, por exemplo, tem havido o cuidado particular de não deixar que a campanha eleitoral se transforme numa luta entre Montenegro e Ventura. Fundamentalmente, por duas razões: competir diretamente com o Chega fragilizaria a posição dos sociais-democratas; e, em teoria, poderia repelir aqueles eleitores que, à direita, se mudaram para o Chega e que ainda podem estar à procura de um pretexto confortável para voltar para o espaço ocupado pela AD.

A razão é relativamente simples de compreender: é mais fácil voltar para uma casa que não trata mal quem de lá saiu. Mas também é possível assumir que este discurso só é possível para quem sente que está e parece estar à frente da corrida e não a lutar pela sobrevivência como força hegemónica à direita como, em muitos momentos, pareceu ser o destino inevitável do PSD.

Em grande medida, Montenegro tem regressado à ideia que marcou aquele que foi o seu primeiro discurso enquanto líder do PSD. “Algumas coisas têm de estar mal connosco e nós temos de ter a humildade de o reconhecer para o poder corrigir. Não são os eleitores que estão errados. Somos nós que não os estamos a conseguir convencer. Nós podemos achar que os eleitores não tomaram a melhor opção. Mas os eleitores tomaram a opção que para eles era a melhor. Se o PSD não perceber isto, os eleitores vão continuar a não perceber o PSD”, disse então Montenegro. Por outras palavras: a culpa de quem fugiu do PSD para o Chega não é (só) de quem fugiu; é de quem não soube agarrar.