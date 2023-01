João Galamba, o outrora “jovem turco” do PS que chega agora a ministro das Infraestruturas, é visto no Governo e no setor que tem tutelado como alguém capaz de “executar” e de estudar com detalhe os dossiês — mas também tem colado à pele o feitio explosivo e a capacidade de criar polémicas, seja na vida real ou no Twitter. É, aliás, no próprio partido que se recordam algumas dessas histórias, incluindo as menos públicas: Galamba chegou a criar um problema para si próprio quando decidiu criticar (“desancar”, garante fonte socialista) o então secretário-geral do PS, António José Seguro, nas redes sociais ao mesmo tempo que este fazia uma intervenção no Parlamento e atacava o primeiro-ministro da altura, Pedro Passos Coelho.

Dessa vez, o jovem socialista “foi chamado à pedra” e acabou por se desculpar junto de Seguro, lembra a mesma fonte. Entretanto, Galamba, que anos antes tinha deixado o palco da blogosfera, a convite de José Sócrates, para se tornar deputado, foi tentando — muitas vezes sem êxito — ser um governante mais moderado. “Há um João Galamba antes de ser secretário de Estado e outro depois”, garante um dirigente socialista ao Observador.

Os socialistas estão apostados em mostrar que João Galamba entretanto se moderou e que é reconhecido nas áreas em que assumiu responsabilidades. O próprio António Costa dava gás à narrativa quando disse esta segunda-feira à tarde que Galamba é, “para surpresa de muitos, um excelente secretário de Estado”. “Ganhou maturidade”, comenta o mesmo dirigente do PS. “Não tem polémicas quando não fala”, resume outro socialista. O problema é que, muitas vezes, continua a falar. E no fato de secretário de Estado da Energia continuou a somar momentos controversos, como quando classificou publicamente de “estrume” um programa jornalístico ou quando enviou uma mensagem ofensiva a um utilizador do Twitter alegadamente da “esquerda pró-Putin”.

Apesar dessa faceta, quem trabalhou de perto com Galamba, inclusivamente no Governo, descreve o novo ministro como um homem “inteligente”, um “fazedor ansioso” e um governante que acumulou boas referências dentro do complexo setor em que trabalhou, o da Energia.

