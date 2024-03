Pedido de novas eleições em Israel e críticas à operação em Rafah. Está o Ocidente a tirar o tapete a Netanyahu?

É o judeu com o cargo político mais importante nos Estados Unidos da América (EUA) e assume-se como um “defensor acérrimo” do Estado de Israel. O líder democrata do Senado norte-americano, Chuck Schumer, surpreendeu o mundo quando, num discurso na câmara alta do Congresso na quinta-feira passada, declarou que a coligação liderada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já não serve os “interesses” daquele país. “O mundo mudou radicalmente e, desde então, os israelitas estão sufocados por uma visão governativa presa no passado”, prosseguiu o responsável, que apelou à realização de novas “eleições” legislativas.

Foi uma das críticas mais dura e explícitas de um dirigente político norte-americano ao governo de Benjamin Netanyahu, mas corporiza o sentimento de desagrado com a gestão política de Israel que se vem formando há meses dentro do Partido Democrata. Outro sinal do descontentamento democrata com o executivo primeiro-ministro veio do Presidente norte-americano. Joe Biden concordou, em traços gerais, com as palavras de Chuck Schumer: “Ele fez um bom discurso. Penso que manifestou algumas sérias preocupações que não são partilhadas apenas por ele, mas por muitos norte-americanos”.

Com uma ofensiva militar que dura há mais de seis meses, estas declarações mostram que Benjamin Netanyahu está a ser cada vez mais pressionado por aqueles que considera como o seu principal aliado — os Estados Unidos. E esse tom crítico deverá continuar nos próximos tempos. Sem se ter chegado a acordo para um cessar-fogo temporário durante o Ramadão, o governo israelita deverá avançar em breve com uma operação militar no sul da Faixa de Gaza, em redor da cidade de Rafah, o que está a gerar preocupações em Washington.