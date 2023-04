Foi um “choque cultural” atrás de outro. Primeiro, quando na entrevista de emprego para o hotel onde agora trabalha, a recrutadora lhe disse que eram vizinhos, sem que Bruno Serra tivesse partilhado essa informação. “A agora minha chefe contou-me que vivíamos perto, que eu iria demorar oito minutos a chegar ao trabalho, o que seria ótimo. Eu fiquei: Ok…”, explica o português emigrado em Tromsø, na Noruega, há quatro meses.

A transparência salarial na Noruega vai muito além desta espécie de diretório online onde a partir de um nome e um número de telefone é possível chegar a uma morada de residência. Vai também às remunerações, num país onde já no século XIX qualquer pessoa podia saber o salário de qualquer outro através de um livro numa câmara municipal. Hoje é no site das Finanças que é possível a um trabalhador registado no país descobrir os rendimentos e o património de terceiros, mesmo que não sejam da mesma empresa.

Talvez por isso falar sobre salários entre colegas de trabalho, mesmo entre quem se conhece há poucos dias, não seja visto como uma intromissão na vida privada. Apesar de ter sido alertado para essa transparência, Bruno não conseguiu evitar um “choque cultural a sério” quando um colega lhe perguntou, sem pudores, qual o valor por hora que tinha acordado no contrato. “Eu respondi 213,95 coroas norueguesas [cerca de 18,80 euros] e ele disse que estava a receber o mesmo, mas que entretanto outro chefe de cozinha acabado de chegar estava a receber 239 [cerca de 21 euros]. E que, por isso, ia pedir um aumento. Pediu e recebeu”, conta Bruno Serra. Uma realidade bem diferente da que viveu em Portugal, onde chegou a ver uma colega responsável pela contabilidade suspensa de funções por divulgar salários de superiores.

