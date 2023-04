Ucrânia faz contas às baixas em Bakhmut. Pode a contraofensiva da Primavera sair enfraquecida devido à batalha mais longa da guerra?

O som de uma explosão ressoa ao longe. Aparentemente indiferente, Roman Trokhymets faz uma pausa para comer, enquanto grava o vlog habitual. Despeja uma saqueta de geleia sobre uma bolacha que segura com a boca, um prazer raro nos mais de três meses a combater nos arredores da cidade de Bakhmut. Inicialmente o ambiente é descontraído, com risadas pontuais, mas num segundo tudo muda. Há soldados feridos, um deles com gravidade, precisam de ser retirados, relata o ucraniano, de rosto sério. As informações vão chegando em torrente através do rádio. “Alguém morreu. É um engenheiro… três estão feridos. Há um drone inimigo sobre as nossas posições. Disparem agora!”

A ideia de que Bakhmut é uma “fortaleza” tem sido repetida na Ucrânia a diferentes vozes. Os mais de sete meses de combates tornaram a cidade num emblema de resistência, mas os custos elevados estão à vista e podem comprometer a próxima fase da guerra: a aguardada contraofensiva de primavera. Se inicialmente o plano para desgastar os russos corria de feição, com os ucranianos a “infligir mais danos ao inimigo do que os sofridos”, Dmitry Gorenburg, do instituto norte-americano de pesquisa Center for Naval Analyses, considera que o balanço tem vindo a mudar significativamente. Mas não deixa claro se a aposta foi ou não certeira: “Eles calcularam que faz sentido. Conhecem os seus recursos e forças melhor do que alguns analistas nos Estados Unidos”, reconhece. Por outro lado, Jamie Shea, do think tank britânico Chatham House, não tem dúvidas de que Kiev “pagou um preço elevado” na defesa da cidade. Diariamente na linha da frente, soldados como Roman são testemunhas disso.

“É como num filme. Podes estar sentado a brincar com o teu companheiro e depois ouves o som da artilharia inimiga nas posições próximas. Já não é tão divertido… E depois dizem que alguém morreu. Dizem o seu nome e tudo para”, descreve o soldado ucraniano na publicação de Instagram que acompanha o vídeo.

Na batalha por Bakhmut, descrita como a mais longa e sangrenta da guerra, a Ucrânia tem sacrificado alguns dos melhores soldados, muitos dos quais têm participado nos combates contra as forças separatistas no leste do país desde 2014. Sobre o número de baixas? Apenas silêncio, à semelhança da postura adotada desde o primeiro dia do conflito.

Levantando um pouco a cortina, Kiev apontou que, por cada ucraniano que morre, o Kremlin perde sete russos – números que são impossíveis de verificar, mas que os analistas estimam ser elevados. De olhos postos na próxima etapa, a Ucrânia faz contas — sob a pressão de agir rapidamente para manter o apoio internacional e mostrar aos parceiros que os sucessos do ano passado se podem repetir –, ao mesmo tempo que nega a Putin tempo para reagrupar e reequipar as suas tropas.