No tema do salário mínimo, só PS e AD convergem: colocá-lo nos 1.000 euros até ao final da legislatura. Os restantes partidos são mais ambiciosos e alguns querem uma nova subida já este ano (à exceção da Iniciativa Liberal, que propõe rever toda a lógica de definição do valor).

Em termos laborais, as ideias que constam nos programas eleitorais são muito variadas e vão desde um “novo impulso” à concertação social — que, se todas as propostas valessem, teria muito para estudar e discutir —; à transparência nos recibos de vencimento e entrevistas de emprego; aos “leques salariais” que impeçam um gestor de ganhar mais num mês do que um trabalhador num ano; a “rearrumação” de feriados; o aumento dos dias de férias (ou a compra de férias); ou à flexibilidade dos horários (o tema em que é mais evidente a clivagem ideológica entre esquerda e direita).

Também há uma palavra para a formação profissional e muitas para os estágios (com partidos da esquerda à direita a defender que sejam pagos). E dois partidos querem criar a figura do “psicólogo do trabalho”.

