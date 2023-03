A definição de saco azul — ou de contabilidade paralela ou caixa b — está intimamente ligada à corrupção mas também à fraude fiscal. O objetivo tanto pode ser angariar fundos para executar a corrupção, como pode ser apenas pagar salários ou prémios por ‘baixo da mesa’. As duas situações terão acontecido em paralelo no chamado caso do saco azul do Grupo Espírito Santo.

No caso do alegado saco azul do Benfica, que levou à acusação do ex-líder Luís Filipe Vieira, do atual administrador Domingos Soares Oliveira, do ex-diretor financeiro Miguel Moreira e da Benfica SAD e da Benfica Estádio por três crimes de fraude fiscal e 19 crimes de falsificação de documentos, o Ministério Público ficou a meio caminho.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.