Enquanto dormia…

… revelávamos detalhes sobre o que se passa no Governo após a primeira volta das Presidenciais. Na equipa de Luís Montenegro a ordem é para desdramatizar. Ninguém acredita verdadeiramente na eleição de Ventura, ainda que haja riscos associados a um bom resultado. E Seguro, com quem o executivo já antecipa uma relação, não será refém do Rato: “Terá de dar um sinal ao centro-direita”.

Ainda sobre as Presidenciais, esta é uma análise aos números da primeira volta: Cotrim venceu nos jovens, Seguro nas mulheres e Ventura conquista cada vez mais quem não tem estudos. Eleitorado da AD partiu-se e Mendes não segurou nem um terço. Eleitores do Livre votaram em Seguro e no almirante. Socialista recuperou jovens perdidos pelo PS e segurou os mais velhos. Quem votou em quem?

Na História do Dia, a vida difícil de Montenegro depois das presidenciais: o PSD saiu das presidenciais com uma derrota histórica e Montenegro tenta proteger o Governo. O que podia ter feito diferente e como muda o xadrez à direita? Para ouvir aqui.

A Gronelândia continua a ser um dos focos de atenção na política internacional. Enquanto a presidente da Comissão Europeia pede respeito pela soberania daquele território perante a delegação dos EUA em Davos, no Fórum Económico, Donald Trump “não comenta” um eventual ataque e manda recado aos europeus: “Deviam focar-se na guerra da Ucrânia”.

E em ano de intercalares, a aposta de Trump na política externa pode unir os EUA “à volta da bandeira” ou resultar em “desastre”. Republicanos querem focar-se na economia para evitar provável vitória democrata. O Presidente americano insiste nas questões internacionais, mas o tema só ganha votos em casos muito atípicos e pode contribuir para perder alguns.

Ontem morreu Valentino. Chamavam-lhe imperador, mas também foi embaixador — da moda, do glamour, de Itália. Estava afastado das passerelles, mas o seu legado estava e continuará vivo. Tinha 93 anos.

E agora, cinema. Em Portugal há cada vez menos gente a comprar bilhetes para ver filmes, mas nestas duas salas há novos públicos a descobrir este prazer. Num ano catastrófico para os cinemas portugueses, o Nimas, em Lisboa, e o Trindade, no Porto, escaparam à queda generalizada de espectadores. Este é um retrato de duas salas em contraciclo.

“Os Segredos da Seita de Yoga” é o título do novo Podcast Plus do Observador. É a história de como dezenas de mulheres portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador, que acabou acusado de exploração sexual e tráfico humano. A narradora dos seis episódios é Daniela Ruah. A banda sonora original é de Benjamim. A estreia acontece a 27 de janeiro. E já pode ouvir o trailer.

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