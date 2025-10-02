Enquanto dormia…

… Contávamos como os portugueses da flotilha a caminho de Gaza foram detidos por Israel, entre diretos nas redes sociais e telemóveis ao mar, como descreve a Marina Ferreira. Passava pouco das 18h00 desta quarta-feira quando tiveram os primeiros sinais de que estariam prestes a ser intercetados pelas autoridades israelitas. Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte devem chegar esta manhã a porto israelita. O Governo português promete ajuda e alerta que a celebração judaica do Yom Kippur pode atrasar o repatriamento. Mais de 20 barcos continuam a caminho de Gaza e a noite foi marcada por protestos em várias cidades europeias. Siga todas as atualizações no nosso liveblogue.

Ainda sobre a guerra no Médio Oriente, Tony Blair surge como uma figura central no plano de Donald Trump para alcançar a paz entre Israel e o Hamas. Como chegou até aqui o antigo primeiro-ministro britânico? A jornalista Madalena Moreira é a convidada do podcast a História do Dia.

Praticamente um mês depois do acidente no Elevador da Glória, que fez 16 vítimas mortais em 3 de setembro, a Fidelidade, seguradora da Carris, ainda não conseguiu contactar quatro dos 22 feridos identificados. Faltam dois espanhóis, um francês e um de nacionalidade portuguesa. E há ainda dois feridos por identificar. A Ana Sanlez faz o balanço.

O desastre junto aos Restaurados forçou a sequela de um encontro ao volante. Naquela tarde, cerca de uma hora, a Rita Tavares tinha terminado o percurso por Lisboa com Alexandra Leitão. A volta, mereceu, por isso, um extra para falar exclusivamente de um tema que acabou por se tornar central na campanha. “Não pedirei nunca a demissão de Moedas a 15 dias das eleições”, garante a candidata da coligação PS/BE/LIVRE/PAN, em mais um Carpool das Autárquicas.

Com a última sondagem a colocá-lo ligeiramente à frente de Manuel Pizarro, Pedro Duarte apresentou o seu programa na Avenida dos Aliados e não hesitou em dramatizar. O candidato social-democrata apelou ao voto útil contra o “velho PS“, insiste na “degradação do clima de insegurança” e prometeu acabar com os sem abrigo e fiscalizar lojas de souvenirs.

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