… lançávamos o segundo episódio do podcast Plus “Os ficheiros do caso Carlos Castro”. Sem direito a fiança, no rescaldo de um crime “muito grave”, Renato Seabra é impedido de aguardar julgamento em liberdade. Os médicos estimam que o suspeito do homicídio do jornalista português esteja estabilizado numa semana, mas Seabra vai passar 95 dias numa ala psiquiátrica. “O meu nome é Jesus Cristo”, sustenta o aspirante a modelo , seguindo uma estratégia arriscada e muito pouco habitual.

Cerca de 80% das transações no comércio energético global são feitas em dólares norte-americanos, mas o fracasso das negociações deste fim de semana sobre o Médio Oriente pode colocar em causa este “privilégio exorbitante”. Trump, que confirma o bloqueio de Ormuz, diz, agora, que quaisquer valores que o Irão cobre sozinho pela passagem no estreito de Ormuz são “ilegais” mas Teerão aponta à hegemonia do dólar e, de caminho, a China quer aproveitar a guerra para fazer afirmar o seu “petroyuan”. Siga os desenvolvimentos no nosso liveblogue.