Enquanto dormia…

… desfazíamos todas as dúvidas sobre a nova lei dos estrangeiros, que o Governo conseguiu aprovar com o apoio do Chega e da IL, e com o voto contra do PS. Afinal, com quem é que o Governo negociou? Quem aprovou a lei? O que mudou relativamente a julho? O que se mantém? O que é que o Chega conseguiu alterar? E o PS? A lei ainda pode ser travada? Temos oito respostas para perceber o que vai mudar. E é também o tema da História do Dia.

Trabalham no setor público e no privado, têm flexibilidade horária, vencimentos superiores aos dos médicos do quadro e não colocam a hipótese de se vincularem ao SNS. Este é o retrato dos chamados médicos “tarefeiros”, que, por opção, trabalham nos hospitais públicos em regime de prestação de serviços. Os gastos com estes profissionais dispararam no ano passado, e o Governo está a ultimar a legislação que vai regular o acesso dos médicos ao trabalho em regime de prestações de serviços no SNS. O Observador falou com três médicos “tarefeiros” que explicam porque estão satisfeitos com este modelo (e com salários de 6.300 euros).

É respeitado por israelitas, mas lembrado na Palestina pelo Iraque. No plano de Donald Trump para acabar com o conflito em Gaza, Tony Blair surge como figura central. O ex-primeiro-ministro britânico conhece bem a região e os seus líderes. E há quem diga que a resolução do conflito entre Israel e a Palestina é para Blair uma “obsessão”. No nosso liveblog pode seguir ao minuto os desenvolvimentos no Médio Oriente.

Foi o regresso de José Mourinho a Stamford Bridge e o regresso do Benfica às derrotas (1-0 com um autogolo de Richard Ríos). Ainda não foi desta que os encarnados somaram os primeiros pontos na Champions, e o resultado complica as contas para o que aí vem. Ainda assim, aos olhos do treinador, “os rapazes portaram-se bem“.

E se a Miranda de “O Diabo veste Prada” e Anna Wintour se juntassem para comentar os looks dos Globos de Ouro? No novo podcast da Rádio Observador, Maria Ramos Silva e Margarida Brito Paes viram a moda Do Avesso (e já escolheram a pior tendência da estação). Pode ouvir às quartas-feiras na rádio depois das notícias das 19h e sempre em podcast. O primeiro já está disponível.

Nesta newsletter encontra o que precisa para começar o dia bem informado. E já sabe que ao longo do dia as notícias são todas atualizadas no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.