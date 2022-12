São imensas as vezes em que escuto alguém, a propósito seja do que for, a falar d’ “a criança que temos dentro de nós”. Mas essa expressão raramente me comove ou me sensibiliza. De vez em quando, incomoda-me, até. Talvez porque quem a repita a utilize como uma frase batida que transmite muito pouco da ternura da infância.

É claro que podemos sempre perguntar se falarmos da criança que temos dentro de nós foge assim tanto da verdade. Afinal, as memórias da infância nunca se esboroam. Guardamos pessoas, episódios e histórias. Guardamos imagens, aromas e sabores. Guardamos o tom dos olhares. E um comboio de pequenos-nada que nos vêm à memória, sorrateiramente, e nos fazem tropeçar muito mais vezes na infância do que era suposto. Mas “a criança que temos dentro de nós” faz-nos, também, acarinhar as bem-aventuranças do Natal, duma viagem, duma festa ou dum dia intenso e saboroso.

“A criança que temos dentro de nós” talvez só devesse traduzir espanto, luz ou entusiasmo. Capacidade de rir. De brincar. Ou de transformar aquilo que se sente numa história. Mas, muitas vezes, não é só isso que acontece. Parece sugerir empecilhos. Páginas em branco. Ou uma espécie de bolores da alma. O que incomoda em quem fala da criança que há em nós é que se refiram à infância como uma espécie de reserva ecológica cor de rosa. Uma memória, unicamente. Sem lado b. E sem futuro.

