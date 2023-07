“Nem pensar!” – terão respondido os socialistas espanhóis às reivindicações do JUNTS de um referendo à independência da Catalunha.

A frase é bonita mas de real tem pouco, a começar logo pela própria exigência do referendo: os últimos a quererem o referendo a uma possível independência da Catalunha são mesmo os dirigentes do JUNTS, partido que obteve menos 137.591 votos nestas eleições. Sim, o PSOE depende para governar de um partido em perda que obteve uns escassos 392.634 votos, 1.6 % do total, contra os 530.225, ou seja 2.21 %, conseguidos em 2019.

Parece-me óbvio que daqui a uns meses, quando Sanchez for investido como chefe de governo com o apoio do JUNTS, logo se dirá que o líder dos socialistas espanhóis é um negociador tão hábil que conseguiu convencer o JUNTS a protelar o seu projecto de referendo. E assim seguirão neste faz de conta conveniente para ambas as partes.

