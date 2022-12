As recentes intervenções públicas do primeiro-ministro exibiram arrogância, brutalidade e violência verbal. A sucessão de episódios marcou o debate público — seja nas referências a Carlos Moedas (e o respectivo pedido de desculpas), seja na entrevista à revista Visão onde exibiu o seu poder e desqualificou adversários políticos em termos impróprios. E, desde então, têm abundado as críticas e o desconforto ( incluindo dentro do PS ) pela postura de António Costa. A dúvida é esta: o que explica tal comportamento, que sugere uma perda de controlo, sobretudo quando vindo de um político experiente e num contexto particularmente favorável de maioria absoluta?

Tenho lido várias reflexões pertinentes — por exemplo, de José Miguel Júdice e de André Azevedo Alves . A essas, acrescentaria aquele que, embora de enorme simplicidade, me parece o elemento-chave do descontrolo emocional do primeiro-ministro: em contexto de maioria absoluta, António Costa ficou fora da sua área de conforto — as suas qualidades políticas mais evidentes foram úteis durante sete anos de negociações constantes, mas tornaram-se obsoletas agora.

António Costa sempre foi um homem das elites sociais, conhecedor das intrigas partidárias e um mestre das habilidades políticas — sabendo como articular táctica e acordos de bastidores para servir os seus interesses. Os corredores da política são o seu habitat natural. Foi esse perfil que viabilizou a geringonça. E foi também esse perfil que, mesmo após 2019, lhe permitiu gerir equilíbrios delicados — primeiro, com os parceiros à esquerda, depois com o PSD, numa espécie de consenso patriótico de combate à pandemia da Covid-19. Ou seja, desde 2015 até hoje, António Costa foi um primeiro-ministro focado e especializado na sobrevivência política, o terreno que mais domina e onde as suas qualidades mais sobressaem.

Hoje, as exigências políticas impostas sobre o primeiro-ministro são diametralmente distintas. Com a sobrevivência política assegurada por um grupo parlamentar maioritário durante os próximos quatro anos, pretende-se que o foco de António Costa esteja no reformismo, na resolução de problemas de fundo nos serviços públicos e no desenvolvimento social e económico do país. Com o handicap suplementar de, ao acumular sete anos em São Bento, haver impaciência dos cidadãos na resolução dos desafios existentes — particularmente notória quanto à deterioração do SNS, por exemplo. Ora, António Costa sabe distribuir dinheiro para alimentar clientelas , mas tem demonstrado incapacidade em lidar com os desafios mais estruturais da economia, da saúde ou da educação — que, em 2023, serão ainda mais profundos devido ao quadro de crise internacional. A partir de agora, o primeiro-ministro será julgado no terreno que pior domina e onde as suas qualidades políticas menos fazem a diferença.

