Alto! Pára tudo! Stop! Porque o mês de Julho último foi o mais quente alguma vez registado na Terra . Sim, sim, este Julho que passou foi ainda mais quente do que aquele Maio de há 2.179.342.876 anos. Lembram-se desse Maio? Que canícula danada, pá. Principalmente depois daquela primavera tão fresquinha que tínhamos tido 78.029 anos antes. Este tempo anda maluco, é o que é.

Não, agora a sério, porque o assunto é gravíssimo. Eu sei que quando se diz que Julho foi o mês mais quente alguma vez registado na Terra, por “registado” entende-se “medido por intermédio de certa e determinada instrumentação, por certo extremamente rigorosa”. Não é “registado” no sentido de nunca ter havido, em 4,5 mil milhões de anos de história do planeta Terra um mês mais quente do que o mês que ainda agora findou. Mas se, por um lado, o facto de eu perceber esta distinção indicia que ela é mesmo muito facilmente inteligível, por outro sinto-me razoavelmente desacompanhado a fazer pouco da histeria parva em torno deste tipo de notícia.

Porque reparem. Desde quando é que temos registos fidedignos das temperaturas em todo o planeta? Desde há 100 anos? 200 anos, talvez, no máximo, não? E será que, por exemplo, em Julho de 1857 o pombo correio enviado pelo funcionário responsável pela medição diária da temperatura no município de Braga chegou mesmo a Lisboa, por forma a calcular-se, com o devido rigor, a temperatura média em Portugal nesse mês desse ano? Atenção, pode ter acontecido, não digo o contrário. E o facto de a informação ter seguido por pombo correio e não via CTT dá força a essa ideia. Já para não dizer que, à data, não havia parques eólicos passíveis de fatiar o pombo pelo caminho. Mas enfim, descontando tudo isso, o meu ponto é que, garantidamente, Julho foi o mês mais quente alguma vez registado na Terra nos últimos 10 minutos.

