Sim, bem sei que os últimos dias têm sido difíceis no que toca a conservar uma réstia de esperança nos políticos portugueses. Percebo que seja tentador embarcar naquele clássico de chofer de praça, “Isto é tudo uma cambada de gatunos, mas é!” Ainda assim, calma. É precisamente nestes momentos complicados que é mais necessário ter capacidade de entender as nuances da situação política que vivemos. É nestas alturas que é forçoso captar as subtilezas e não permitir que tudo se confunda numa mescla nebulosa. Por isso vos digo que isto é tudo uma cambada de gatunos, mas é!

Peço desculpa, precipitei-me. O que eu queria dizer é que isto é tudo o que parece ser uma cambada de gatunos, mas é, na verdade, uma corja de larápios que a justiça em princípio nunca conseguirá condenar por gatunagem, mesmo quando as provas da gatunice são tão óbvias, mas tão óbvias, que até o Juiz Ivo Rosa diria: “Isto é tudo uma cambada de gatunos, mas é! Nem eu consigo desconsiderar acusações de tamanhas escandaleiras, tenham paciência.”

Juiz Ivo Rosa que, como saberão, voltou a ver o Tribunal da Relação corrigir uma sua decisão, repondo quase todas as acusações a José Sócrates que o juiz tinha deixado cair. O que não é uma situação assim tão comum. Ao juiz Ivo Rosa, por exemplo, ainda só aconteceu algumas vinte vezes. Nada de especial. Digamos apenas que o juiz Ivo Rosa tem uma má relação com a Relação. Enfim, má relação é favor. É mesmo uma relação abusiva. Ao ponto de os vizinhos, muitas vezes, terem de chamar a policia e tudo. É com cada tareia que Ivo Rosa leva da Relação.

