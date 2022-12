O ministro das Infraestrutras e Habitação, Pedro Nuno Santos, acaba de apresentar a sua demissão ao primeiro-ministro que a aceitou. Demite-se, tal como o seu secretário de Estado, na sequência do caso Alexandra Reis, a paradigmática ex-secretária de Estado do Tesouro, já que substancia tudo quanto um apparatchik é e faz – este texto de Henrique Monteiro, que muito recomendo, sobre o caso infame de Alexandra Reis e da sua indemnização, é exemplar.

A indignação dos portugueses com as suas condições de vida e com a sucessiva desmoralização política do PS de António Costa é inequívoca. E desmente as palavras do próprio António Costa na sua inesquecível entrevista à Visão que atribui essa indignação «à central de soundbites da direita» e a criações da «bolha mediática».

O caso Alexandra Reis, como a demissão de Pedro Nuno Santos, exigirá dos «assessores que «percam» mais do que «duas horas» a resolvê-los. Mesmo que sejam duas horas para cada um: duas horas para a TAP; duas para Alexandra Reis; e mais duas para Pedro Nuno Santos. António Costa, já sabemos, «nem um segundo» perderá ainda que a sua desfaçatez tenha encontrado a perfeita simetria na desfaçatez de Alexandra Reis: espelham ambos os vícios da partidarização do governo e da administração pública – e já que estamos nisto, senhora ex-secretária de Estado do Tesouro, a questão não é se a sua indeminização é ou não legal. É se é decente. Enfim, imagino que a ética pública a transcenda.

Nenhuma das duas demissões, a de Alexandra Reis e a de Pedro Nuno Santos, esclarece o que precisa de ser esclarecido.

