A presidente do Parlamento Europeu veio a Portugal para um debate no parlamento. Graças ao PCP (e ao Chega) a visita que podia ser de rotina tornou-se um evento político relevante. Ficou claro que a marca identitária fundadora do PCP como partido do Kremlin continua bem visível. É certo que o PCP até já vagamente criticou Putin, mas essencialmente por não ser comunista e não ter restaurado a “saudosa” União Soviética. Em rigor com quem o PCP está plenamente alinhado é com os comunistas russos e ucranianos. Mas esses são, hoje, acima de tudo, partidos do ultranacionalismo russo e aliados vocais de Putin na sua ação externa de expansionismo imperialista.

Ucranofobia versus Metsola

Há novidade nisto? É verdade que há um elemento de continuidade ao longo dos cem anos de existência do PCP: tudo perdoar e apoiar no expansionismo russo – começando com a invasão da Polónia de mãos dadas com Hitler. Mas ficámos a saber até que ponto isso hoje resulta numa ucranofobia delirante. Culpar o país invadido pelas mortes causadas pela invasão mostra a que ponto o PCP faz eco dalguma da pior propaganda ultranacionalista russa.

