Há 15 dias, o Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão anterior que obrigava a Wikipédia a retirar informações da página de César do Paço sobre a sua ligação ao Chega. O empresário não queria que o seu financiamento ao partido fosse referido e, por momentos, parecia que a Justiça portuguesa lhe ia fazer a vontade. César do Paço não gosta de ser lembrado das tolices que fez no passado. Percebo-o. Também já gastei dinheiro em coisas estúpidas que queria manter escondidas do resto do mundo. Infelizmente, o corte de cabelo “tosquia praticada por maneta bêbado” apareceu em demasiados sketches que continuam espalhados pela internet.

Por mais que César do Paço queira esconder, o seu dinheiro foi mesmo para o Chega. Provavelmente, esbanjado em rebuçados de mentol para as gargantas dos deputados, por causa dos gritos todos que dão. Já não há volta a dar. Julgo ser consensual que o Tribunal tomou uma boa decisão. Reescrever a história é um mau princípio, normalmente com um mau fim.

Também recentemente, em Itália, o Governo mandou retirar o nome do progenitor não biológico das certidões de nascimento de filhos de casais homossexuais Alterar certidões é outra forma de falsificar o passado. Quando, daqui a 100 anos, um historiador pesquisar documentos italianos dos anos 20 do século XXI, vai consultar fraudes.

