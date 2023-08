“Se uma árvore cair numa floresta sem qualquer ser humano por perto, ela faz barulho?” É uma pergunta filosófica utilizada por pensadores de todas as eras e todas as culturas e resulta sempre em discussões interessantes a propósito da participação humana no mundo. Quer dizer, resultava. Agora já não há discussão possível, pois a pergunta não deixa margem para debates: onde quer que uma árvore caia, mesmo que não esteja ninguém por perto, há-de haver um ambientalista aos berros a fazer barulho em todo o lado.

Aliás, nem é preciso que a árvore caia. Basta falar-se nisso e há logo gritaria ecológica e rasgar de vestes feitas de cânhamo adquiridas em lojas de roupa usada. Aconteceu agora com o PAN e outros grupos ambientalistas a propósito do abate de sobreiros para instalar uma central eólica. Depois de anos a exigirem a tal de descarbonização, os ambientalistas descobrem agora que a substituição de combustíveis fosseis por energias renováveis implica o abate de árvores para desocupar a área necessária à instalação das centrais. De árvores ou de javalis, como se descobriu, com escândalo, há uns anos.

E este histerismo todo só com o abate de alguns sobreiros. Esperem só até fazerem as contas às aves que morrem cortadas pelas hélices, ao uso de cimento para as sapatas das torres, à mineração dos materiais das baterias e de outros componentes, aos painéis fotovoltaicos que são produzidos por trabalho escravo na China e que, como a reciclagem é demasiado onerosa, acabam abandonados em aterros. Se calhar, pode-se ligar um cabo a cada ambientalista e produzir electricidade a partir da força das birras que fazem ao descobrir que não se consegue ter sol na eira e chuva no nabal.

